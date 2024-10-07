Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: "Sahalardan uzak kalabilir"

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Ismail Jakobs, kısa sürede sarı-kırmızılılara uyum sağlamıştı.

Alanyaspor mücadelesinde dün akşam sahaya ilk 11'de çıkan Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Joueurs SN'nin haberine göre, Senegalli futbolcunun dizinde oynamasına engel olmayan ancak ameliyat gerektiren bir problem olduğu ve hafta içinde ameliyat olacağı aktarıldı.

Jakobs'un geçireceği operasyonun ardından birkaç haftalık tedavi sürecine gireceğini ve mu süreç zarfında formasından uzak kalacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 6 resmi maça çıkan Jakobs, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

SENEGAL FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Senegal Futbol Federasyonu ise Galatasaray kulüp doktorundan Jakobs'un sakatlığıyla ilgili bilgi aldıklarını ancak Alanyaspor karşısında ilk 11 başlamasının ardından milli takıma bu sabah geri döndüğünü açıkladı.

Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Böylece Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma geri döndü. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.