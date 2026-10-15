İsmail Kartal 6-0 sonrası konuştu. "Maçın hakkı bu değil"

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.



Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal farklı skor sonrası değerlendirmede bulundu.

Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



""Maça baktığımızda ilk yarı ve ikinci devre maçın hakkı bu değil bize göre. Futbolun en üst seviyesinde mücadele ettiğinizde bu kadar basit pas hataları, top kayıpları yapmamalısınız. Yaparsanız da sizi cezalandırıyorlar.

Ben, ekibim ve oyuncularım bugün çok büyük ders çıkardık. Kabul edilebilir bir sonuç değil. 2 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var, onu düşünmek zorundayız.

Devre arasında 1-2 değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk iyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık.

Bunu unutup Alanyaspor maçına konsantre olmalıyız, kenara bırakıp o maça hazırlanmalıyız. Sonuçtan ve skordan dolayı tüm camiamızdan özür dileriz."