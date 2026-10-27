İsmail Kartal: Bu yenilgiyi aramızda konuşacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal , Galatasaray yenilgisi için taraftarlardan özür diledi. İlk yarıdaki oyun için yorum yapmayacağını söyleyen Kartal, “Bize hiç yakışmadı. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Çok konuşmak istemiyorum. Bu yenilginin sebeplerini aramızda konuşacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.