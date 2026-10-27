İsmail Kartal: Bu yenilgiyi aramızda konuşacağız
27.10.2026 00:56
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İlk yarıdaki oyun bize yakışmadı. İkinci yarı biraz oyuna girdik. Bu yenilgi için fazla konuşmak istemiyorum" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisi için taraftarlardan özür diledi. İlk yarıdaki oyun için yorum yapmayacağını söyleyen Kartal, “Bize hiç yakışmadı. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Çok konuşmak istemiyorum. Bu yenilginin sebeplerini aramızda konuşacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.