İsmail Kartal: İkinci bayramı yaşatmak istiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.



İsmail Kartal'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"İKİNCİ BAYRAMI YAŞATMAK İSTİYORUZ"

"Ramazan Bayramımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah biz de buradan güzel bir sonuçla ayrılarak taraftarlarımıza ikinci bayramı yaşatmak istiyoruz."

"BÖYLE ORTAMLARA ALIŞIĞIZ"

"Yunanistan'a tekrar gelmek için geldik. Herkes çok motive oldu. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz böyle ortamlara alışığız. Her zaman böyle ortamlardan en güzel şekilde çıktık. İnşallah en güzel sonuçla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum."

"HER ŞEYİ PLANLAMAK ZORUNDAYIZ"

"Biraz mecburiyetten biraz da strateji olarak böyle bir kadro tercih ettik. 3 gün sonra bir maçımız daha var. Her şeyi planlamak zorundayız. İnşallah görev verdiğimiz oyuncular sahada görevlerini yapacak."