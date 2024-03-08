İsmail Kartal: İkinci maç için çok önemli bir avantaj elde ettik

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Kartal, “Bu takımın ne kadar organize bir takım olduğunu, iyi futbol oynadığını ve çok fazlasıyla koşarak mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. İnanın günlerce evimize bile gitmedik. Ekip arkadaşlarımla beraber en küçük detayları bile es geçmeden, her şeyin üzerinde çok fazla durduk ve yoğunlaştık. Nasıl bir plan yapmam gerektiğini günlerce düşündüm. Bu takıma göre biz doğru bir plan yaparak doğru bir oyunla, doğru bir kadroyla maça çıkıp, turu geçmek için bugün buraya gelmiştik. Bugün de planımız işledi. Oyuncularım da maçın başından sonuna kadar verdiğim görevlere sadık kalarak, taktik disipline uyarak çok iyi mücadele ettiler. Sonuçta bugün 3-0 gibi net bir galibiyet elde ettik. İkinci maç için çok önemli bir avantaj elde ettik. Buradaki güzel oyun, iyi mücadele ve aldığımızı bu galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ederim. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim” diye konuştu.



"NET BİR GALİBİYET ELDE ETTİK"



Rakibi iyi analiz ettiklerinin altını çizen İsmail Kartal, “Bu takımın hem ön direğe hem de arka direğe uzun oyuncuları üzerinden çok net goller attığını biliyorduk ve bizden uzun bir takımdı. Bunun önlemini aldık. Ancak her ne kadar kornerlerden, duran toplardan gol atsa da bu takım, yan atışlarda ve kornerlerden de bu sezon 7 tane gol yediler. Biz de duran toptan buna iyi çalıştık. Birinci golümüz öyle geldi, daha sonra da oyunu tutmasını iyi başardık. Çok fazla geriye yaslanmadık. Takım da çok oyunu açmadan kompakt bir şekilde rakibin karşısında kalmayı başardık. Rakibimize oyun içerisinde oynayacak hareket alanı bırakmadık. Bazı önemli ve kilit oyuncularına yakın, adam adama oynadık. Onların da saha içerisindeki üretkenliklerini durdurunca bizim kendi oyunumuz zaman zaman ön plana çıktı. Attığımız gollerle de bugün net bir galibiyet elde ettik. Bugün buradan alacağımız 3 puan ülke puanı için çok çok önemliydi. Aynı zamanda Fenerbahçemizin, camiamızın, taraftarlarımızın beklediği mücadeleyle, oyun gücüyle bugün burada kazandığımız için çok mutluyum” diye konuştu.



"OOSTERWOLDE'NİN ÖNÜ ÇOK AÇIK"



Sarı-lacivertli takımın ikinci golünü kaydeden Jayden Oosterwolde’nin yükselen grafiği ve gelişimine değinen Fenerbahçe'nin teknik patronu, “Oosterwolde bu sezon bizimle beraber çok büyük bir gelişim içerisinde. Sonuçta genç bir oyuncu, atletizmi son derece yüksek, fizik gücü iyi olan bir oyuncumuz. Hem sol bekte hem de stoperde bu sene gelişimine katkı sağladık. Bugün de ortaya koyduğu futbolla ki bugün sol bek başladı ardından stopere geçti, atmış olduğu golle bu akşam herhalde bütün Avrupa’daki büyük kulüplerin dikkatini çekmiş olduğunu düşünüyorum. Oosterwolde’nin önü çok açık. Bizim için iyi ve önemli bir oyuncu. Onu da bu maçta attığı golle öne çıkmasından dolayı tebrik ederim.” ifadelerini kullanırken, sözlerine şöyle devam etti:



“Biz antrenörüz. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirip, onların takıma en iyi performanslarını nasıl verebilecekleri üzerine çalışıyoruz. Gelişimine -sol bek ve stoper- bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Hem Fenerbahçemiz için hem de kendisi için inşallah çok daha iyi şeyler olacaktır” ifadelerini kullandı.



Çağlar ve İsmail'in sakatlıklarıyla ilgili bir soru üzerine ise İsmail Kartal, “Şu anda herhangi bir şey yok. Doktor ile konuşmadık. İçeride kaslarına buz sardılar. MR çekilmediği için şu anda herhangi bir şey söylemem doğru değil” diye cevapladı.