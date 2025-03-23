İsmail Kartal, İran futboluna damga vuruyor!

İran Ligi’nde İsmail Kartal’ın yükselişi devam ediyor. Oynattığı futbol ile Persepolis taraftarlarının yanı sıra tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan İsmail Kartal ayın teknik direktörü seçildi.



Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden deneyimli teknik adam "Bizim hedefimiz, İran’da pozitif futbol oynatmak, futbol kültürü yaratmak, bugün dünyadaki pozitif futbolu Persepolis takımına adapte etmek. Takımımız bunun sinyalini veriyor. İnşallah çalışarak çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Pozitif futbol oynamak ve bu kültürü yerleştirmek istiyorum. " diye konuştu.