İsmail Kartal: Lider olarak dönmek istiyoruz

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"LİDER OLARAK DÖNMEK İSTİYORUZ"

Sonuçta son oynadığımız lig maçı, 4-1 kazandığımız o maç moral oldu bize. Derbiler her zaman güzel ve çekişmeli olur. Biz de bu maçın ne kadar çekişmeli geçeceğini biliyoruz.

Buradan mutlu bir şekilde tekrar lider olarak dönmek istiyoruz. Beşiktaş da kazanmak isteyecek, kolay bir maç olmayacak.

En iyi şekilde hazırlandık, inşallah emeklerimizin karşılığını alıp 3 puanla dönmek istiyoruz.

"DJIKU İYİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Djiku, son 1 haftadır bizimle çalışıyor. Kendisiyle konuştuğumuzda oynamak istediğini söyledi. Sakat olan oyuncularımızın dönmesi bizi mutlu ediyor. Daha güçlü bir takım haline geliyoruz.