İsmail Kartal: Lideriz ve lider devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek ligde liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"TARTIŞMALI POZİSYONLAR VAR"



Bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladık. Cengiz'in golünden önce 1-2 tane daha net pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Cengiz'in golü moral verdi. Yediğimiz gole hemen cevap verdik. Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti. Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça, kaçırdığımız telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk.

Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız. Sonuçta 5-1 kazandık. Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu ettik. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız."

"HÜCUM OPSİYONLARIMIZI ARTIRIYORUZ"

"Sürekli çalışıyoruz. Kazanma odaklı bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek."

"LİDERİZ VE LİDER DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Bu sene bol gollü sezon oluyor bizim için. Yeni yıla böyle bir galibiyetle başlamak mutluluk verici. Takımın coşkusu, iştahı mutlu etti. Taraftarımız da bizi deplasmanda kendi evimizde hissettirdi. Hafta içi erteleme maçı var, Konyaspor'a karşı. Liderliğimiz devam ediyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok.

Yolumuza bakıyoruz. Lideriz ve lider devam etmek istiyoruz. Bu sene farklı bir sene bizim için. Çok iştahlıyız. Bu sene şampiyonluğu istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı... Tüm takımı tebrik ediyorum.



Fenerbahçe taraftarı her zaman böyle, iyi ve kötü gitse de... İyi kötü fark etmiyor. Bazen saha içinde istenilen sonucu alamıyoruz ama destek hep devam ediyor. Kağıt üstünde deplasmandaydık ama evimizde hissettik. Desteklerini esirgemediler. Umarım bugün onları mutlu etmişizdir."