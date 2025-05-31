İsmail Kartal pankartına müdahale
Fenerbahçe tribününde açılan İsmail Kartal pankartı güvenlik tarafından kaldırıldı.
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Fenerbahçe tribünleri, Konyaspor maçında erken gelen gol sonrası istifa tezahüratlarına başladı.
Tezahüratlar sırasında Aziz Yıldırım lehine de çağrıda bulunuldu.
İSMAİL KARTAL PANKARTINA MÜDAHALE
Tribünde geçen yıl takımı çalıştıran İsmail Kartal pankartı açıldı.
Bu pankart güvenlik görevlileri tarafından kaldırıldı.
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