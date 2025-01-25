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İsmail Kartal, Persepolis'e imza attı

İran ekibi Persepolis, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İsmail Kartal, Persepolis'e imza attı

İran ekibi Persepolis ile anlaşan Teknik Direktör , ekibiyle birlikte İran'a gitti.

Havalimanı'nda Persepolis yöneticileri tarafından karşılanan İsmail Kartal daha sonra kulüp binasına geçti. Deneyimli teknik adam yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, ilk kez yurt dışında bir takımda görev yapacak.

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