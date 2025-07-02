İsmail Kartal Persepolis'ten ayrıldı

Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı.



Kartal, AA'ya yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.



Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.