İsmail Kartal: Rakip zordu, planımız tuttu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Genç, koşan ve oyun kültürü olan bir ekibe karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Kartal, "Bu takıma neler yapabiliriz, ezberlerini nasıl bozabiliriz diye plan yaptık. Planlarımız da tuttu. Tutunca da goller geldi. 2-0 galipken onların oyun planı bizi üzerlerine çekip arkada boş alan bulmaktı. Biz de 2-0'dan sonra çok fazla üstlerine gitmedik, statik kaldık. Niyetimiz kazandığımız toplarla farkı artırmaktı, planlarımız tuttu. Oyuncularım verdiğimiz görevleri yerine getirdiler, önemli bir galibiyet aldık. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.



Rotasyona gitmediğini ve her oyuncusundan fayda sağlamak istediğini dile getiren Kartal, Crespo'nun performansına ilişkin, "Crespo 2 yıl önce birlikteyken çok iyi maçlar çıkardı, iyi adapte olmuştu. Sezon başında bazı ailevi sorunları ve ufak tefek sakatlıkları vardı. Golle başlaması güzeldi, ona da moral oldu başlangıç için. Hala ufak tefek eksikleri var ama iyi maç çıkardı, kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncu ayırt etmediklerinin altını çizen Kartal, "Bütün oyuncularıma güvendiğim için böyle çıktık. Oyuncuları sınıflandırmak doğru değil. Herkes bizim için eşit. Her oyuncuya eşit mesafedeyim. Gruptaki şansımıza gelince bu gruptan çıkmak istiyoruz ama lider olarak çıkarsak şubat ayını boş geçiyoruz. Rakip iyi bir rakipti. En küçük detayı atlamadan çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz. Allah da yardım ediyor. Twente maçları da çok zorluydu. Twente geçen hafta Ajax'ı 3-1 yendi. Bu takımlara karşı iyi hazırlandık. İnşallah kalan maçlarımızda iyi mücadele ederek ülkemize kazandıracağımız puanlarla camiamızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Maçtan önce oyuncularına herkese eşit mesafede olduğunu ve herkesi çok sevdiğini vurguladığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraftarlar bizim her şeyimiz, biz onlar varsa varız. Onları mutlu etmek için uğraşıyoruz. Takım sahada iyi mücadele ettiği zaman taraftarlar da coşuyor ve oyuncuları destekliyorlar. Onların enerjisiyle oyuncular daha iyi mücadele ediyor. Hepsini ekip çalışması olarak düşünebiliriz. Üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum."



THORUP: İLK 35 DAKİKADA İYİ DEĞİLDİK



Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup, maça iyi başlayamadıklarını belirtti.



Fenerbahçe'nin çok iyi bir ekibe sahip olduğunu vurgulayan Thorup, "Daha iyi oynayabilirdik. İlk 35 dakika çok iyi değildik. Özellikle stadyumdaki atmosfer üzerimizde baskı oluşturdu. Fenerbahçe çok etkili ve iyi bir takım. Yaptıkları hamlelere karşı oyunu daha iyi yönlendirebilirdik. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Daha başarılı olabilirdik. Beklediğimiz gibi çok iyi bir atmosfer vardı." değerlendirmesinde bulundu.