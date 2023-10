İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesi konuştu: Samandıra'da yasakladım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Gruplara kaldıkları günden beri her rakipleri için gerekli analizleri yaptıklarını vurgulayan Kartal, "Yarınki Trnava takımının analizini de yaptık, dersimize çalıştık. 3 puan almak istiyoruz, gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. 11 oyuncumuzun bizim beklentimize cevap vererek ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"SAMANDIRA'DA YASAKLADIM"



Takım içinde taktik organizasyonlara çalışmaya önem verdiklerini aktaran Kartal, "Oyunun geneline baktığınızda takımımızda herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Kadroya daha karar vermedim, yarın sabah karar vereceğim. Bizim için 14'te 14 ya da 20'de 20'nin bir önemi yok. Bunları oyuncularıma Samandıra'da yasakladım. İlk oynayacağımız maçın sezonun en önemli maçı olduğunu hatırlattık. 3 puan için geldik, hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. İlk oynayacağımız maç sezonun en önemli maçı. Deplasmanlarda gol yemememiz takım savunmasının her maça ne kadar ciddiyetle hazırlandığının göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.