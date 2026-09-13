İsmail Kartal takımın başında. Fenerbahçe tek eksikle Gaziantep FK'ya konuk oluyor
13.09.2026 10:18
Son Güncelleme: 13.09.2026 10:19
Sarı lacivertlilerde Gaziantep FK hazırlıkları İsmail Kartal yönetiminde devam etmişti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.
Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
TEK EKSİK: ASENSIO
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa kararının öncesinde ve sonrasında birçok kırılma noktası yaşanmıştı.
İSMAİL KARTAL TAKIMININ BAŞINDA
Şampiyonlar Ligi'nde Roma beraberliği sonrası istifa kararı alan İsmail Kartal yeniden görevinin başına dönmüştü.
Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Kartal, dün sabahın erken saatlerinde Samandıra'ya gelmişt,. Sarı-lacivertli kulüp, idmandan fotoğraflar paylaşmıştı.