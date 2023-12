İsmail Kartal: Tek amacım Süper Kupa'yı tekrar kazanmak

Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Yarın saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Süper Kupa’nın tek maç olduğunu ve her olasılığı düşünerek hazırlandıklarını aktaran Kartal, "Az bir zamanımız da olsa dikkatli bir çalışma fırsatımız oldu. Tek maç olduğu için her türlü olasılığı düşünerek iyi şekilde hazırlandık. 2023 yılını iyi bir futbol ve kupayla kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Ligde gösterdiğimiz yüksek performansla bunu rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızı mutlu edip yılı kupayla kapatmak istiyoruz" diye konuştu.



"BİZ KENDİMİZE YAKIŞIR BİR OYUN OYNAMAK İSTİYORUZ"



Galatasaray ile ligde oynadıkları karşılaşmaya göre bu maçın farklı geçmesini beklediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Bu bir strateji. Kendimize göre planlarımız vardı. Hücum oyuncuları ile maça başladık. İkinci devre takımın daha fazla sertleşmesi ve dinamizm katmam için 45’inci dakikada hamle yaptım. Daha sonra King’i aldım ve oyun tamamen bize döndü. 2 net pozisyonumuz, 3 tane de son topta başarılı olamadığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarı çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Bunlar derbi maçlar. Her ne kadar kazanmak istiyorsanız da stratejiler önemlidir. İlk amacımız kazanmak, olmuyorsa da kaybetmemekti. 55-60'ncı dakikalardan sonra rakip oyuncuları yere yattı ve hızımızı kesti. Oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaray’dı. Yarınki maça tam kadro çıkacağız. Oyuncularımın hepsi motive. Biz kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Bugüne kadar nasıl oynadıysak, yarın da bunu Galatasaray’a göstermek istiyoruz. Onlar da iyi takım. Bu maçı kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



"YARIN İNŞALLAH SÜPER KUPA’YI TEKRAR KAZANIP CAMİAMI MUTLU ETMEK İSTİYORUM"



Fenerbahçe ile 9 yıl önce bu kupayı kazandığının hatırlatılması üzerine ise Kartal, “9 yıl önce bir Süper Kupa kazanmışım, o beni çok mutlu etmişti. O sene liderdik ve malum olaydan dolayı önümüz kesilmişti. Biz vermedik, elimizden alındı. O olayın failleri de bulunamadı. Yarın inşallah Süper Kupa’yı tekrar kazanıp camiamı mutlu etmek istiyorum. Bütün amacım bu” açıklamasında bulundu.



ORTAK BASIN TOPLANTISINA ÇIKMAMA KARARI

Süper Kupa karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısının Galatasaray ile ortak gerçekleştirilmemesi üzerine yöneltilen bir soruya ise Kartal şöyle cevap verdi:



“Sayın başkanımız ve yönetimimiz buna karar veriyor. Bu neden ve niçin verildi, bunu herkes araştırsın. Ben bu karara uymak zorundayım ve arkasında dururum.”



Galatasaray’a karşı ligde oynanan karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred’in çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kartal, “Olduğunda bize çok şey katıyor. Fred olmadığında bazı maçlarda zorlandık, bu bir gerçek. Çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncu bizim için değerlidir” dedi.



İsmail Kartal, Samet Akaydin’in kiralık olarak gönderileceği için mi kadroya alınmadığının sorulması üzerine ise “Öyle bir şey yok. Ben kendisini kadroya almadım” diye konuştu.



İsmail Kartal, orta saha kurgusuna bu akşam karar vereceğini ve penaltılara çalıştıklarını da sözlerine ekledi.