İsmail Kartal tesislere gitmedi ancak Fenerbahçe iddialara noktayı koydu
11.09.2026 10:26
Son Güncelleme: 11.09.2026 22:54
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal görüştü. Bu görüşme sonrası idmana katılması beklenen Kartal tesislere gitmedi ancak kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, bugün gerçekleştirilen antrenmana çıkmamıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı öne sürülmüştü ancak Fenerbahçe, Kartal'ın takımın başında kalacağını açıkladı.
Kulübün bildirisinde, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
DÜN AKŞAMDAN BU YANA NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında 10 Eylül akşamı Roma ile karşılaşmıştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak adına görevimden geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Aziz Yıldırım, Roma maçının ardından kemaralar karşısına geçmişti.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
“İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu.
Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor.
Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"
Fenerbahçe Teknik Direkötrü İsmail Kartal.
BUGÜN NELER OLDU?
Bugüne gelindiğinde ise önce futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüştü ancak bu toplantı sonrası tecrübeli çalıştırıcı istifa kararından vazgeçmedi.
Gün içerisinde Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yollarının ayrıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.
Daha sonra akşam saatlerinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal ile kulüp binasında bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi ve kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Açıklamada da Kartal'ın 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan antrenmanda takımın başında yer alacağı bildirildi.