İsmail Kartal, "Tutanak tuttuk" demişti. Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, oyuncularından Diego Carlos 'un Avusturya kampında yer alacağını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak İtalya ekibi Como'da forma giyen Brezilyalı stoperin Avusturya kampına katılacağı belirtildi.



Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarında yer almamıştı.



Diego Carlos'un, planlı sağlık kontrollerinin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'daki kampa katılacağı aktarıldı.

“TUTANAK TUTTUK”

Kartal daha önce çağrılmasına rağmen takıma katılamayan Carlos hakkında şöyle konuşmuştu:



"Diego Carlos, İtalya’da Como’da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık olarak gitti ancak geri dönmedi. Notere tutanak tuttuk."