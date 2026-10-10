İsmail Kartal: Yaptığım değişiklerle maçı farklı kazandık

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe 'nin deplasmanda Çaykur Rizespor 'u 3-0 geçtiği maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal yaptığı değişiklerin farklı galibiyette etkili olduğunu söyledi.

İsmail Kartal, "Rizespor'a hazırlanırken, genç, mücadeleci ve ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Buna göre çalışmalarımızı yaptık. Birinci golü de bulduk ve maça iyi başladık. Daha sonra Rizespor ataklarını çoğalttı. Onlar da gol atabilirdi. Devre arasında top tutmamız gerektiğini konuştuk. 2. yarı yaptığımız değişikliklerle maçı 3-0'a getirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

RİZESPOR DA GOL ATABİLİRDİ

Rizespor'un da pozisyonlar bulduğuna değinen Kartal, "Çok fazla pozisyon beklemiyorduk. Onlar da iyi takım. 3 gol attık ama daha da fazla atabilirdik. Bizim 2-3 tane daha net gol fırsatımız vardı, bunları değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı, onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Gol yemediğimiz için mutluyuz." diye konuştu.