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İsmail Kartal yeni formül arıyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yaşanan puan kaybı ve performans düşüklüğünün ardından yeni formül arıyor. Deneyimli çalıştırıcının Edin Dzeko ile Michy Batshuayi'yi aynı anda kullanmayı ve takım dizilişinde değişikliğe gitmeyi düşündüğü kaydedildi.

İsmail Kartal yeni formül arıyor

'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son haftalarda oyun olarak yaşanan performans düşüklüğüne çare bulmak için çözüm yolları arıyor.

'de Alanyaspor ile sahasında 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.

Fanatik'in haberine göre, yaşanan puan kaybının ardından deneyimli çalıştırıcının Edin Dzeko'dan vazgeçmeden Batshuayi'yi ilk 11'e monte etmenin yollarını aradığı kaydedildi.

Kartal'ın Rizespor deplasmanında radikal kararlar alması beklenmezken, Szymanski'nin yerine Dzeko-Batshuayi ikilisiyle 4-4-2 dizilişine dönüş yapabileceği aktarıldı.

OOSTERWOLDE GELİŞMESİ

Ayrıca haberde Jayden Oosterwolde'nin de ilk 11'e dönebileceği belirtildi.

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