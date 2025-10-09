NTV.COM.TR

İsmail Kartal'a bir teklif daha: Yanıtı ortaya çıktı

Son olarak İran'da çalışan ve adı Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal Süper Lig'den teklif aldı.

Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'a bir teklif daha geldi.

Emre Belözoğlu ile vedalaşan Antalyaspor, Kartal'ın kapısını çaldı. Kartal, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası taraftarın bir kısmının Fenerbahçe'de görmek istediği isimdi.

YANITI ORTAYA ÇIKTI

Ajansspor'un haberine göre; 64 yaşındaki Kartal, Antalyaspor'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.

Antalya'da diğer adaylar; Erol Bulut ve Sami Uğurlu.

İsmail Kartal'a bir teklif daha: Yanıtı ortaya çıktı - 1 Kartal, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine gelse de sarı-lacivertliler Domenico Tedesco ile anlaşmıştı.

99 GOL 99 PUANLA REKOR KIRMIŞTI

Kartal, Mourinho'dan bir sezon önce 99 gol atıp 99 puan toplayarak rekor kırmış ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından sezonu 2. tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de 2.40 başarı ortalaması elde eden Kartal, son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı.

