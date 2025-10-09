İsmail Kartal'a bir teklif daha: Yanıtı ortaya çıktı

Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'a bir teklif daha geldi.



Emre Belözoğlu ile vedalaşan Antalyaspor, Kartal'ın kapısını çaldı. Kartal, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası taraftarın bir kısmının Fenerbahçe'de görmek istediği isimdi.



YANITI ORTAYA ÇIKTI



Ajansspor'un haberine göre; 64 yaşındaki Kartal, Antalyaspor'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.



Antalya'da diğer adaylar; Erol Bulut ve Sami Uğurlu.