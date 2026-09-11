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İsmail Kartal'a şişe atan taraftara men cezası

11.09.2026 00:41

Son Güncelleme: 11.09.2026 00:43

İsmail Kartal'a şişe atan taraftara men cezası
Anadolu Ajansı

İsmail Kartal istifa ettiğini açıklamıştı.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma ile oynanan karşılaşmada teknik direktör İsmail Kartal’a şişe atan şahıs hakkında seyirden men tedbiri uygulandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de Roma ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör İsmail Kartal'a şişe atan kişi hakkında işlem yapıldı.

 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kişinin kimliğinin tespit edildiği ve ifadesinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır.” denildi.

 

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Roma karşılaşmasının ardından görevinden ayrılacağını söyleyen İsmail Kartal'ın, bu kararına gerekçe olarak kendisine şişe atılmasını gösterdiğini aktarmıştı.

 

Yıldırım, istifayı kabul etmediğini de söylemişti.