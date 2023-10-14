İsmail Kartal'a UEFA'dan ceza

UEFA Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a men cezası verdi.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör Kartal sorumlu tutuldu.
Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, 1 yıl olarak duyuruldu.
Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin euro para cezası kesildi.
Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.
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