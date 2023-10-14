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İsmail Kartal'a UEFA'dan ceza

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi.

İsmail Kartal'a UEFA'dan ceza

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UEFA Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a men cezası verdi. 

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör Kartal sorumlu tutuldu.

 Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, 1 yıl olarak duyuruldu.

Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin euro para cezası kesildi.

Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.

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