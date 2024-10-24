İsmail Kartal'a iki teklif: "Hoca hakkında her şeyin hayırlısı olsun"

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın bir sonraki takımı merak ediliyor.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki görev sürecinde teknik ekibinde yer alan Osman Zeki Korkmaz, deneyimli çalıştırıcının aldığı bazı teklifleri açıkladı.

Ajansspor'a konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den sonra Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler aldığını belirtti.

Ayrıca İsmail Kartal'ın doğru projeyi beklediğini söyleyen Osman Zeki Korkmaz, "İsmail hoca hakkında her şeyin hayırlısı olsun" diye konuştu.