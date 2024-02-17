İsmail Kartal: Bu şartlarda nasıl futbol oynayacağız?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Kartal şu ifadeleri kullandı:



"Sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortamın olmadığı ve sahanın bazı bölümlerinin bataklık olduğu söylendi. Bu şartlarda nasıl futbol oynayacağız? İçeride oyuncularımızla konuşup, tekrar bir plan yapacağız. Maç oynanacak mı, oynayabilecek miyiz, buralar bir soru işareti. Bu saha bizim normal planlarımızın dışında. Bakalım hakemler maçı oynatacak mı? Oynanmasına karar verilirse, elimizden geleni yapacağız."

"ZEMİN AĞIR AMA BAHANEMİZ YOK"



Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ise "Sahaya çıktık. Pek futbol oynamaya müsait zemin değil. İnşallah sakatlık olmaz. İnşallah top akışı sağlam olur. Zemin ağır ama bahanemiz yok. 3 puan için geldik. İnşallah kazanırız bugün." ifadelerini kullandı.