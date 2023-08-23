İsmail Kartal'dan Altay ve Livakovic açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ALTAY VE LIVAKOVİC AÇIKLAMASI"



Kaleci transferi hakkında konuşan Kartal: "Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Daha kesinleşen bir şey yok, kesinleşirse kulüp tarafından açıklanacak. Livakovic de tamamen kulübümüzün tasarrufunda. Bir şey söylemem doğru olmaz. Biz ihtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Bu yolda devam ediyoruz. Kaliteli iyi futbol oynayan bir takım kurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kartal maç hakkında ise, "Twente haraketli, genç ve koşan bir takım. Yarınki maç bizim için çok önemli. Taraftarımızın da desteğiyle iyi bir futbol oynayarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz." diye konuştu.