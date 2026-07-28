İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması. ''Aramızda sorun olmaz''

Müsabakanın oynanacağı Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, maça çok iyi konsantre olduklarını aktardı.

Hak ederek turu geçeceklerine inandığını anlatan Kartal, "İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Daha farklı kazanabilirdik ama 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız var. Yarınki maça iyi konsantre olduk. Rakibimizin ilk lig maçını da izledik. Yarın da burada iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz ama hak ederek turu geçmek istiyoruz. Tüm planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde taraftarıyla coşkulu oynadığını gördük, izledik." dedi.

Oyunlarından taviz vermeyeceklerini dile getiren Kartal, "Oyuncularımızın hepsi değerli, hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Zamana ihtiyacı olan isimlerimiz var. Kendi içimizden santrfora alternatifler yaratacağız. Antrenmanlarda bunu denedik. Oyuncularımın hepsi maça hazır. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"ASENSİO İLE ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK, OLAMAZ"

İsmail Kartal , İspanyol yıldız futbolcu Marco Asensio ile aralarında sorun olduğuna dair iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herhangi bir oyuncusuyla sorun yaşamadığını ve yaşamayacağını vurgulayan Kartal, "Bu yorumlara gerçekten gülüp geçiyorum. Biz gerçekten ekip olarak her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız. Bunlara gülüp geçiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Benim hiçbir oyuncuyla hiçbir zaman sorunum olmamıştır. Olduğu zaman yapmam gerekeni yapmışımdır. Asensio ile aramızda hiçbir sorun yok. Aramızda sorun olmaz, biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Herkesin özlediği iyi futbolumuzu göstermek için oyuncularım sahada yüksek konsantrasyonla çalışıyor. Oyun felsefemizi yerine getirme inançları bizi çok mutlu ediyor. İnşallah gurur duyduğum oyuncularımla bu sene şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, yabancı kuralıyla ilgili "Ben orada kendi fikrimi söyledim kuralla ilgili. Olursa bizim için de tüm kulüpler için de daha iyi olacağını söylemiştim. Olur olmaz onu bilemem." yorumunu yaptı.

Takımdaki rekabete de değinen Kartal, "Takım içinde güzel bir rekabet var. İyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Oyun felsefemizi oyuncularımız her geçen gün benimsiyor. Levent veya diğerleriyle ilgili bir şey söylememe gerek yok. Herkes iyi çalışıyor, formayı hak ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.