İsmail Kartal'dan derbi öncesi Mert Hakan kararı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadelesinde kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Milliyet'in haberine göre, deneyimli çalıştırıcının son 12 mücadelede yalnızca 1 asist yapan Szymanski'yi yedek kulübesine çekerek Mert Hakan Yandaş'a şans vereceği kaydedildi.
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 3 gol atıp, 6 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
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