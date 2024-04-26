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İsmail Kartal'dan derbi öncesi Mert Hakan kararı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı öncesi sürpriz bir karar geldi. Deneyimli çalıştırıcının derbide Sebastian Szymanski yerine Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de şans vereceği öne sürüldü.

İsmail Kartal'dan derbi öncesi Mert Hakan kararı

teknik direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadelesinde kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre, deneyimli çalıştırıcının son 12 mücadelede yalnızca 1 asist yapan Szymanski'yi yedek kulübesine çekerek Mert Hakan Yandaş'a şans vereceği kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 3 gol atıp, 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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