İsmail Kartal'dan Jose Mourinho tepkisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Biz bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık. Bütün planlarımız, sahada oyuncularım 10 kişi kalsa bile plana sadık kaldılar. Harfi harfine her şeyi yerine getirdiler.

11 kişiyken ilk 22 dakikada oyun üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra mahkum oynamadık, oyun ortada geçti. Devrede şunu söyledim, arkadaşınız için oynayacaksınız, 10 kişi olsak bile kendi futbolumuzu oynayacağız dedim. Biz karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız.

"RAKİBİN İSABETLİ ŞUTU YOK"

Bize karşı yaratılan olumsuzluklara rağmen bunu herkese göstermeliyiz, bu takımı 10 kişi de yeneceksiniz dedim. Çocuklara bunu söyledim. Bu inançla çıktık. Gayet akıllı oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık. Rakibin 1 tane isabetli şutu yok.

"BİR TARİH YAZILDI"

Attığımız gol, tamamen organizasyon golüdür. Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiamıza uzun yıllar unutulmayacak bir gece, bir tarih yazıldı. 21 maçtan sonra Galatasaray'ı mağlup eden takım biz olduk. Baştan sona herkes elinden geleni yaptı. Karakter koyduk.

"OYUNCULARIMI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Sezon başından beri maalesef sosyal medya trollerinin saldırılarıyla bizi dağıtmaya çalışanlara karşı dik durduk, sessiz kaldık. Buraya gelene kadar kendi işimizi yaptık. Herkesin gözü önünde olanlara herkes şahit oldu. Oyuncularımla cevap verdik. Tüm Türkiye bunu gördü. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum

"DERBİ ÖNCESİ HOCAYLA ANLAŞMALAR, FENERBAHÇELİLERE YAKIŞMAZ, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

"Bütün taraftarlar şampiyonluk maçımıza gelsinler. Devre arasında oyuncularıma 'Şampiyon olacağız, ben inancımı kaybetmedim' dedim. Seçimlerle ilgili hocalar geldi gitti, oyuncularım demoralize oldu, biz olmadık. Farklı organizasyonlarla oyuncularımın motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Bir derbi öncesinde hocayla anlaşmalar, açıklamalar Fenerbahçelilere yakışmaz.

Bir tarih yazıldı. Bu tarih Fenerbahçeliler'e armağan olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Soru da istemiyorum!"