İsmail Kartal'dan maç sonu transfer açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Zimbru Chisinau’yu 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bugünkü maçta normal insanların bile bu sıcakta zor yürüyebileceği havada her iki takımın oyuncuları maçı tamamlayabildikleri için tebrik ediyorum. Taraftarlarımızın müthiş desteği ile maça çok hızlı başladık. Erken bulduğumuz gollerle 2-0 öne geçtik. 2. yarı oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi ve farklı bir galibiyet elde ettik. Halâ eksiklerimiz var. Geçen sene bu takım farklı sistemle oynuyordu, bu sene farklı sistemle oynuyoruz. 3 haftalık bölüm içerisinde yaptığımız çalışmalarda bir kısmını bugün gösterebildik. Ama bu yetmez. Oyun felsefemizi geliştirmeliyiz. Farklı galip gelerek kazanmak güzel ama eksiklerimiz var, bu yolda çalışmalarımız devam edecek. Oyuncularımı tebrik ediyorum, tüm taraftarlarımıza bugün gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"



Yeni transferlerin alınan galibiyette pay sahibi olmalarıyla ilgili de konuşan Kartal, “Şu anda takımın seviyesi yüzde 50, yüzde 60 seviyesinde. Kaliteli oyuncular, becerili oyuncular. Bu yüzden transfer ettik. Sıcak havada her iki takımın oyuncuları ellerinden geleni yaptılar. Zamana ihtiyacımız var. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



"DOĞRU YOLDAYIZ"



Takımda eksik gördüğü bölgelerle ilgili sorulan soruya İsmail Kartal, “Sadece orta sahada değil bazı yerlerde de eksiklerimiz var. Bunları not ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fizik anlamında da zamana ihtiyacımız var. Doğru yoldayız, bugün sinyaller verdik bu bizim adımıza sevindirici” yanıtını verdi.



"TARAFTARLARIN SEVGİSİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"



Sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterisiyle ilgili de konuşan İsmail Kartal şunları söyledi:

“Ben bu camianın evladıyım. Taraftarların sevgisi beni çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Ekibimle beraber onları mutlu edebilmek için gece gündüz uğraşıyorum ve çalışıyorum. Şu an kadromuz tam gibi gözükse de bazı eksiklerimiz var, bunları giderebilmek için yönetimimiz çalışıyor. Rekabetçi bir kadromuz olacak. Bunu yöneteceğimi düşünüyorum."



"EMRE MOR’UN AYAK BİLEĞİ DÖNDÜ"



Emre Mor’un sakatlığı, Tadic ve Dzeko’nun sahadaki rolüyle ilgili ise sarı-lacivertlilerin teknik adamı, “Emre Mor’un ayak bileği döndü. Doktorlar tedavisini yapacak. Herhalde birkaç hafta ayak bileğinde problem görünüyor. Tadic, lider oyuncu kendisiyle sürekli konuşuyoruz. Saha içerisinde arkadaşlarını yönlendirmesi, takım adına önemli. Kendileri ile konuştuğumuz zaman doğru anlamda yönlendirmesi takım için artı. Antrenmanlarda bile sürekli konuşuyorlar. Sürekli bu takımda daha iyi rol model nasıl olabilirler diye benimle konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

"ARAMIZA GELECEK OYUNCULAR OLACAK"

Transferler ile ilgili de bilgiler veren İsmail Kartal, “Aşağı yukarı gidecek oyuncular belli. Onlarla net şekilde konuştum. Onlar da bu durumdan mutlular. Kadrodan dün akşam iki kişiyi çıkarttık, Samet ile King’i aldık. Aramıza gelecek oyuncular olacak sonra bir değerlendirme yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.