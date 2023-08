İsmail Kartal'dan maç sonu transfer açıklaması

Zimbru Stadı'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, deplasmana 5-0'lık skorun avantajıyla geldiklerini hatırlatarak, "Çok iyi hazırlandık, moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde buraya geldik. Takımda rotasyon yaptım. Takımın genelini görüp bir değerlendirme yapacağım. Lig başlayana kadar elimizdeki oyuncuları kullanıp en ideal 11'imizi bulmaya çalışıyoruz." dedi.



"RAKİBİ ÇÖZDÜK VE 4 GOL ATTIK"



Rakiplerinin ilk yarı iyi savunma yapmasına rağmen 2-3 gol pozisyonu bulduklarını anlatan Kartal, şöyle devam etti:



"Daha sonra Mert Hakan Yandaş'ı oyuna aldık. Sağ kanatta özellikle İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş üçlüsüyle, solda da Ferdi Kadıoğlu ve Tadic'le, zaman zaman Mert Hakan Yandaş'ın da destek vermesiyle kenarlardan getirdiğimiz toplarla, koridor koşularıyla rakibi çözdük ve 4 gol attık. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuç olarak çok iyi, konsantre olarak yapmak istediklerimizi sahaya güzel yansıttık. Mutluyum. En önemlisi de ülke puanı kazandırdığım için mutluyum. Bu galibiyet hem ülkemize hem Fenerbahçe taraftarımıza armağan olsun."



8 FARKLI OYUNCUNUN 9 GOL ATMASI



Bir gazetecinin 8 farklı oyuncunun 9 gol atması, Batshuayi'nin 2 gol bulması, Tadic ve Szymanski'nin pozisyon değişiklikleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Kartal, Batshuayi'nin performansının ilk yarı, rakibin 5-4-1 gibi oynayıp kalesi önünde kapanması nedeniyle çok iyi olmadığını söyledi.



Rakibin böyle oynayacağını bildiğini, çok fazla savunma yaptıklarını ve ilk yarı oyunun bu yüzden sıkıştığını kaydeden İsmail Kartal, taktikle ilgili şu değerlendirmede bulundu:



"Ama ikinci yarı Crespo'nun sakatlığından dolayı Mert Hakan Yandaş'ı aldık. Zaten Crespo sakatlanmasa da onu ya İsmail'in ya da Crespo'nun yerine alacaktım. Sorun kendi kendine çözüldü. Szymanski'yi de içeri sokmamızla daha fazla üretken olduk, daha fazla gol pozisyonuna girdik. Szymanski, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek üçlüsü oyunun iki yönünü de oynayabilen oyuncular. Bu oyuncularımı orada kullandık. Tadic'i de tecrübesiyle ya 10 numarada ya da kanatta oynatabiliyoruz. Bizim için önemi kenara alarak oyuna genişletmemiz. Böylece rakibi açmasını becerdik. Oyuna genişlik kattığımız zaman oraya Mert Hakan Yandaş ve Szymanski'nin ara koşulları oldu. Beklerin de bindirmesiyle rakibi kanatlardan çözerek golleri bulduk ve rakibin çözülmesini başardık."



"ZAMAN İÇİNDE HER ŞEY OLABİLİR"



Fenerbahçe'nin 6 numaraya takviye yapıp yapmayacağı sorulan Kartal, "Transferle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Başkanımız ve yöneticiler çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Burası Fenerbahçe Kulübü. Zaman içinde her şey olabilir." diye konuştu.



Bir sonraki turda karşılaşacakları rakipleriyle ilgili değerlendirme yapan Kartal, "İki maçta 9 gol atıp rakibimizi eledik. Güzel attık, yemedik, her şey bizim lehimize. Tebrik ediyorum oyuncularımızı. İkinci maç tabii ki biraz daha zorlu rakiplerle karşılaşacağız, bunun bilincindeyiz. İzleyeceğiz, dersimize çalışacağız. Hangisi olursa olsun, iyi mücadele edip iyi futbolla elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.



"KENARDAN GETİRDİĞİMİZ TOPLARLA KİLİDİ AÇTIK"



İsmail Kartal, ilk yarı bittikten sonra oyuncularını nasıl motive ettiği şeklindeki soruya karşılık da "Rakip, 5-4-1 oynadı. Çok fazla kapandılar. Açılmadılar. Geriye fazla yaslanarak bize alan bırakmadılar. İkinci yarı biz tamamen oyunu çizgiye açarak genişlik kazandırdık. Koridorları açtığımız zaman bekleri araya sokarak kenardan getirdiğimiz toplarla kilidi açtık. Oyuncularıma bunu anlattım. Rakip pozisyon almadan biz kendi oyuncularımızın pozisyon almasını istedik ve bunu da başardık." şeklinde konuştu.