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İsmail Kartal’dan Olympiakos maçı öncesi basın toplantısı: “Bizim yaşadıklarımız ortada”

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, yarın Yunanistan’da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun ortada. Yaptığımız Süper Kupa maçındaki hareket bir tepkiydi. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak, kurumların da bir değerlendirme yapmasını istiyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz.” dedi.

İsmail Kartal’dan Olympiakos maçı öncesi basın toplantısı: “Bizim yaşadıklarımız ortada”

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yarın UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Yunanistan’da takımıyla karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, kritik mücadele için bugün Atina’ya gitti.

Teknik direktör , mücadele öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe değerlendirmesi

Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe değerlendirmesi

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"İYİ BİR SKORLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Basın toplantısında Olympiakos’un gücünü bildiklerini ve rakiplerinin Yunan futbolunda önemli bir yeri olduğunu anlatan Kartal, “İlk maçta planlarımız içinde rakibimizin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi yansıtarak, iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Sonrasında evimizde bu turu geçmek istiyoruz. Olympiakos önceki turda özellikle ikinci maçta daha dengeli oyun ortaya koydular.” diye konuştu.

"BİZİM YAŞADIKLARIMIZ ORTADA"

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’la oynan ve Fenerbahçe’nin tepki olarak sahadan çekildiği Süper Kupa maçına ilişkin de açıklamalarda bulundu. “Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun ortada. Yaptığımız Süper Kupa maçındaki hareket bir tepkiydi.” diye konuşan İsmail Kartal, “Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak, kurumların da bir değerlendirme yapmasını istiyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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