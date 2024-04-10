İsmail Kartal’dan Olympiakos maçı öncesi basın toplantısı: “Bizim yaşadıklarımız ortada”

"İYİ BİR SKORLA DÖNMEK İSTİYORUZ"



Basın toplantısında Olympiakos’un gücünü bildiklerini ve rakiplerinin Yunan futbolunda önemli bir yeri olduğunu anlatan Kartal, “İlk maçta planlarımız içinde rakibimizin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi yansıtarak, iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Sonrasında evimizde bu turu geçmek istiyoruz. Olympiakos önceki turda özellikle ikinci maçta daha dengeli oyun ortaya koydular.” diye konuştu.



"BİZİM YAŞADIKLARIMIZ ORTADA"



Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’la oynan ve Fenerbahçe’nin tepki olarak sahadan çekildiği Süper Kupa maçına ilişkin de açıklamalarda bulundu. “Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun ortada. Yaptığımız Süper Kupa maçındaki hareket bir tepkiydi.” diye konuşan İsmail Kartal, “Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak, kurumların da bir değerlendirme yapmasını istiyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.