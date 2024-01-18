İsmail Kartal'dan transfer açıklaması

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Sakatlıktan çıkan ve daha az şans bulan oyuncuları değerlendirdiklerini ve performanslarını artırmaya uğraştıklarını aktaran Kartal, "Lincoln, çok güzel bir performans ortaya koydu. Çok karakterli bir çocuk, çok çalışmayı seviyor. Joker gibi nereye koyarsanız verim alabiliyorsunuz. Bakalım bu süreç içerisinde ne oluyor ne bitiyor ona göre karar vereceğiz 14 yabancıya. Hemen hemen her maçta farklı ciddi performanslar ortaya çıkıyor. Bu akşam özel bir performans ortaya koyanlar olmuştur, keşke her maç böyle olsa da benim işim zorlaşsa. Bunların olmasını istiyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Takımdaki oyuncuların birbirine saygısı, hepimizin birbirimize saygısı bizi buralara kadar getirdi. Bunu devam ettireceğiz. Güzel bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Batshuayi'nin transfer haberlerinin doğru olmadığını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Batshuayi'nin herhangi bir yere gitmesiyle ilgili hiçbir şey yok. Batshuayi Kayseri'de 3, bugün 4 gol attı. Dzeko da 3 attı geçen maç, oyundan aldık. Bu tatlı güzel bir rekabet. Bunların olması bizi de çok mutlu ediyor. Herkesin birbirine saygısı var. Bunu sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. Krunic'in performansını gayet iyi buldum. Sonuçta son 2 haftalık periyotta Milan'da bireysel antrenmanlarla kendisini hazır tuttu. 2 antrenmanla bu akşam maça hazırladık. Şu anda yüzde 70-75 hazır durumda. Bu akşam ne kadar kaliteli ve iyi oyuncu olduğunu gösterdi. İkinci yarı bazı oyunculara yük binmesin diye mecburen onu stopere çektik. İyi iş çıkardı bu akşam."

Mert Hakan'ın kaptan olarak sahaya çıktığını ve güzel bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Kartal, forvet hattına bir tane yerli oyuncu takviyesi yapabileceklerini aktardı.

Kartal, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini ve maç maç önlerine bakacaklarını da sözlerine ekledi.

