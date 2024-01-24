İsmail Kartal'dan üçlü zirve

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında oyundan alındığı için tepki gösteren Edin Dzeko ile Can Bartu tesislerinde bir toplantı yapıldığı öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın golcü futbolcusu Edin Dzeko ve takım liderlerinden Dusan Tadic ile Samandıra'da özel bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Üçlü zirvede Kartal'ın yapılan değişikliklerin gerekçelerini anlattığı ve herhangi bir sorun olmadığını vurguladığı belirtildi.

Edin Dzeko'nun da tepksinin anlık olduğunu hocasına ilettiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.