İsmail Kartal'dan Zajc ve Becao açıklaması

UEFA Konferans Ligi H Grubu 6’ncı ve son hafta maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli taraftarların önünde kazanmak istediklerini kaydeden Kartal, “Rakibimiz, onlarla oynadığımız maçta sonra 13 resmi maç yaptı. Bunlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kendilerini yakından takip ediyoruz. Kendi seyircimiz önünde kazanmak tek hedefimiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Yarınki maçta elimiz güçlü, kadromuz geniş buna göre de taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanıp buradan lider, en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz.” diye konuştu.



“FEDERASYONUN ALDIĞI KARARI DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ YOK”



Tecrübeli teknik adam, mücadele kadrosunun yapılacak son idmandan sonra belli olacağını ve 1-2 oyuncuya göre karar vereceğini dile getirerek, “Biz kazandığımız zaman yarınki maç ne olursa olsun çıkmayı garantiliyoruz. Liderlik için averaj önemli onun da matematiğini yapıyoruz. Önceliğimiz maçı kazanıp çıkmak. Pazartesi akşamı yaşananlardan dolayı geçmiş olsun demek istiyorum. Bu tür olayların tekrar edilmemesini umuyorum. Bu fikstür federasyonun aldığı karar. Benim buradan herhangi bir yorum yapmam doğru değil. Federasyonun aldığı kararı değiştirecek gücümüz yok. Kendi evimizde oynarken şimdi deplasmanda oynayacağız. Maalesef bu kararla bizimle alakalı sorunlar çıktı ortaya.” şeklinde konuştu.



ZAJC VE BECAO AÇIKLAMASI

Avrupa’daki hedeflerinde değişiklik olmadığını ifade eden Kartal, “Yarın kazanınca gruptan çıkacağız, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Sakatların dönmesiyle onların verdiği enerjiyle eksiksiz şekilde önümüze bakıyoruz. Sadece Zajc ve Becao'nun durumları hala devam ediyor ama genel olarak iyi durumdayız. Ligin lideriyiz yarın da taraftarlarımızla güzel oyunla yola devam etmek istiyoruz.” dedi.



Kartal, Becao'nun durumunun ise her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydetti Kartal, ocak ayı ortalarına doğru takımla antrenmanlara çıkmasını beklediklerini söyledi.

