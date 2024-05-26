NTV.COM.TR’ye geri dön

İsmail Kartal: Gerçek şampiyonun kim olduğunun farkındalar

İstanbulspor maçı öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Rams Park'tan, Trabzon'dan nasıl çıktığımızı Tüm Türkiye'ye gösterdik. Gerçek şampiyonun kim olduğunun farkındalar." dedi.

İsmail Kartal: Gerçek şampiyonun kim olduğunun farkındalar

Teknik Direktörü , İstanbulspor maçı öncesi konuştu.

"ŞAMPİYON OLARAK KAPATABİLİRİZ"

"Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum." diyen Kartal, "Taraftarımızı da mutlu etmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayarak sezonu bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal sözlerini şöyle sürdürdü: "Rams Park'tan, Trabzon'dan nasıl çıktığımızı Tüm Türkiye'ye gösterdik. Gerçek şampiyonun kim olduğunun farkındalar."

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...