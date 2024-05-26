İsmail Kartal: Gerçek şampiyonun kim olduğunun farkındalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesi konuştu.

"ŞAMPİYON OLARAK KAPATABİLİRİZ"



"Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum." diyen Kartal, "Taraftarımızı da mutlu etmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayarak sezonu bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kartal sözlerini şöyle sürdürdü: "Rams Park'tan, Trabzon'dan nasıl çıktığımızı Tüm Türkiye'ye gösterdik. Gerçek şampiyonun kim olduğunun farkındalar."