İsmail Kartal'ın 4. dönemi resmen başladı

Fenerbahçe , 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında Gornik Zabrze ile oynarken, Teknik Direktör İsmail Kartal 4. dönemindeki ilk maçına taraftarları önünde çıktı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni sezonun ilk maçında yeni transferlerden Nathan Ake'ye de görev verdi. Kalede Mert Günok'a eldiveni teslim eden Kartal, en uçta Talisca'yı kullandı. Geçtiğimiz sezon stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde sol bekte başladı.

AKE 11'DE, GREENWOOD YEDEK



Sarı-lacivertlilerde yeni transferler de ilk resmi maçta kadroya dahil oldu. Hollandalı stoper Nathan Ake mücadeleye 11'de başlarken, Mason Greenwood ise kulübede yer aldı. Hafif sakatlığı bulunan Vedat Muriqi'in tedavisi sürüyor.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.



Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif ise yedek bekledi.

İSMAİL KARTAL'IN 4. DÖNEMİNDE İLK MAÇI



Haziran ayında yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun futbol A takımının başına getirdiği İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk resmi maçına Gornik Zabrze karşılaşmasıyla çıktı.



Fenerbahçeli taraftarlar 65 yaşındaki teknik adama yoğun destek verirken, sık sık "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratında bulunuldu. Kartal, daha önce 2014-2015, 2021-2022 (sezonun ikinci yarısı), 2023-2024 sezonlarında sarı-lacivertlileri çalıştırdı.