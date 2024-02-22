İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci planı

Bu sezon Fenerbahçe'de kritik puanların alınmasına katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder'in artan performansının ardından ilk 11'de yer almamaya başladı.

Milli futbolcu son olarak 24 Ocak'ta oynanan ve 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesinde ilk 11 başlamıştı.

İLK 11 BAŞLATMAYA HAZIRLANIYOR

Fanatik'in haberine göre, İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçıyla birlikte İrfan'ı yeniden ilk 11 başlatmaya hazırlandığı kaydedildi.

MEVKİİ KARARSIZLIĞI

Ancak deneyimli çalıştırıcının 28 yaşındaki futbolcuyu hangi pozisyonda oynatacağı konusunda kararsız olduğu da aktarıldı.

İrfan Can Kahveci sezon başından bu yana sağ açıkta görev aldı ve bu bölgede Cengiz Ünder ile rekabete girdi.

Asıl mevkiisi forvet arkası olan İrfan'ın bu bölgede Szymanski'nin düşen performansı nedeniyle görev alabileceği ifade edildi.

SON KARARI YARIN VERECEK

İsmail Kartal'ın kararını yarın yapılacak son taktik idmanın ardından vereceği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe ile 36 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu mücadelelerde 13 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.