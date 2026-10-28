İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası. ''Artık psikolojim kaldırmıyor''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 'ın istifasının perde arkasını spor yorumcusu Ersin Düzen açıkladı.

Düzen'in açıklamalarına göre süreç yönetici Cihan Kamer’in Başkan Aziz Yıldırım 'ı aramasıyla resmiyet kazandı. Düzen, saat 15.30 sularında gerçekleşen görüşmeyi şu sözlerle ifade etti:

"Sayın Cihan Kamer, kulüp binasında bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı aradı ve 'İsmail Kartal istifa kararı almış ve sizinle görüşmek istiyor' dedi. O esnada içeride yöneticilerden Mahmut Uslu ve Önder Fırat da vardı. Başkan Aziz Yıldırım ise bu sözler üzerine net bir şekilde, 'Hemen gelebilir, madem ayrılık kararı almış, bize iletebilir; kendisine hayırlısı olsun deriz ve helalleşiriz' yanıtını verdi."

"ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR"

Kulüpten sızan bilgileri aktaran Düzen, İsmail Kartal’ın ayrılırken "Artık psikolojim kaldırmıyor" ifadesini kullandığını belirtti. Özellikle taraftarlardan ve camiadan gelen tepkilerin ardından Kartal'ın kulübün önünü açmak adına bu karardan geri adım atmayacağını söylediğini vurguladı.

İSMAİL KARTAL'A DESTEK VERDİ

Süreci yorumlayan Ersin Düzen, İsmail Kartal'ın yalnız bırakıldığına ve haksız eleştirilere maruz kaldığına dikkat çekerek tecrübeli hocaya açık bir destek verdi. Düzen, camia içerisinde bazı kesimlerin hocanın başarısız olmasını tetikte beklediğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.