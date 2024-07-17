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İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti! Açıklama geldi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. İsmail Kartal kalp krizi ve yoğun bakım iddialarına sosyal medyadan açıklık getirdi.

İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti! Açıklama geldi

Sosyal medyada 'nin eski teknik direktör İsmail Kartal'ın geçirerek yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Kartal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. 

İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti! Açıklama geldi - 1

İSMAİL KARTAL: DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRDIM

Kartal, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. Kartal'ın açıklaması şöyle;

"Her sene olduğu gibi bu yılda düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şuan sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler..."

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