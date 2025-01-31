İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Serdar Dursun'u transfer etti

İran temsilcisi Persepolis, Serdar Dursun'u transfer ettiklerini açıkladı.

Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den bazı oyuncuları transfer edeceklerini açıklamıştı.

Kartal'ın Fenerbahçe dönemindeki öğrencisi Serdar Dursun ile Persepolis'te yeniden buluştu.

Serdar son olarak Alanyaspor'da forma giymiş ve Süper Lig'de bu sezon 15 maçta süre almıştı.

Deneyimli golcü gol veya asist katkısı sağlayamadı.