İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Serdar Dursun'u transfer etti
İsmail Kartal'ın teknik direktörlük yaptığı İran ekibi Persepolis, Serdar Dursun'u transfer ettiğini açıkladı.
İran temsilcisi Persepolis, Serdar Dursun'u transfer ettiklerini açıkladı.
Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den bazı oyuncuları transfer edeceklerini açıklamıştı.
Kartal'ın Fenerbahçe dönemindeki öğrencisi Serdar Dursun ile Persepolis'te yeniden buluştu.
Serdar son olarak Alanyaspor'da forma giymiş ve Süper Lig'de bu sezon 15 maçta süre almıştı.
Deneyimli golcü gol veya asist katkısı sağlayamadı.
💥🔴 عضو جدید ارتش سرخ— Persepolis (@PersepolisFC) January 30, 2025
به سردار خوشآمد بگویید 🤩 pic.twitter.com/f08zxUxmwc
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