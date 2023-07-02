İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

İSMAİL KARTAL'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI



Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çalışma sırasında basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi, sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemi hakkında duygularını aktardı.



Camianın çok büyük beklentisi olduğunu vurgulayan Kartal, şunları söyledi:



"9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için oyuncularımızla konuştum. Çok çalışacağız, herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirebilmemiz için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah mahcup olmayız. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun."



Milli takımlara giden oyuncuların ayın 5'inde kadroya dahil olacağını ve Rusya kampına kadar hazırlıkların Samandıra'da süreceğini hatırlatan İsmail Kartal, "Ayın 8'inde Rusya'ya hareket edip, 3 hazırlık maçı oynayıp 15'inde geri geleceğiz." diye konuştu.



Kartal, sezon içinde basın mensuplarıyla belli aralıklarda bir araya gelerek takımın son durumu, hedefler ve neler yapıldığıyla ilgili sohbet toplantılarında açık ve net şekilde konuşacaklarını da sözlerine ekledi.