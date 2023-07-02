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İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu
Fenerbahçe transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe transferini resmen açıkladı

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Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

Portekizli Jorge Jesus'un ayrılmasıyla Fenerbahçe'de 3. kez  teknik direktörlük görevine getirilen 'ın ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe

Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle

Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak

Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu

Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan

Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav

Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan

Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz

Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin

Analist: Kerem Güneş

Analist: Mehmet Turhan Demir

İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu - 1

İSMAİL KARTAL'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çalışma sırasında basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi, sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemi hakkında duygularını aktardı.

Camianın çok büyük beklentisi olduğunu vurgulayan Kartal, şunları söyledi:

"9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için oyuncularımızla konuştum. Çok çalışacağız, herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirebilmemiz için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah mahcup olmayız. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun."

Milli takımlara giden oyuncuların ayın 5'inde kadroya dahil olacağını ve Rusya kampına kadar hazırlıkların Samandıra'da süreceğini hatırlatan İsmail Kartal, "Ayın 8'inde Rusya'ya hareket edip, 3 hazırlık maçı oynayıp 15'inde geri geleceğiz." diye konuştu.

Kartal, sezon içinde basın mensuplarıyla belli aralıklarda bir araya gelerek takımın son durumu, hedefler ve neler yapıldığıyla ilgili sohbet toplantılarında açık ve net şekilde konuşacaklarını da sözlerine ekledi.

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