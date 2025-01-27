İsmail Kartal'ın ilk maçında tribün kavgası: 32 taraftar yaralandı

İran'ın önde gelen takımlarından Persepolis ile Traktör Sazi futbol takımları arasında oynanan maçta tribünlerde çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı.



Tesnim Haber Ajansına göre; Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi konuya ilişkin bilgi vererek, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.



İranlı yetkili, taşla yaralandığı öne sürülen 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine kaldırıldığını kaydetti.

İLK MAÇINI KAZANMIŞTI



Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı ve ilk maçına çıktığı Persepolis, lider Traktör'ü konuk etmiş, Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadelede 2-0 galip gelmişti.