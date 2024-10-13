İsmail Yüksek için Avrupa iddiası: 3 kulüp devrede

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın transfer edilmesinin ardından forma süresi azalan İsmail Yüksek'in takımdan ayrılığı gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre, milli futbolcu için Benfica, Marsilya ve Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin de İsmail Yüksek'in ayrılığına sıcak baktığı ve ara transfer döneminde transferine izin verebileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifinir reddeden Fenerbahçe'nin bu kez gelen tekliflere olumlu yaklaşması bekleniyor.

TEKLİFLERİ YETERLİ BULMAZSA YENİ SÖZLEŞME

Öte yandan sarı-lacivertlilerin İsmail için gelen teklifleri yeterli bulmadığı takdirde maaşında artışa giderek yeni sözleşme teklifinde bulunacağı aktarıldı.

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 resmi maçta forma giydi.