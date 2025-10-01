İsmail Yüksek'ten basın toplantısında tepki: "Sorunuzu gülerek dinledim, gelin bakın!"

"SORUNUZU GÜLEREK DİNLEDİM, GELİN BAKIN!" "Sorunuzu gülerek dinledim. Samandıra'da mutlu bir ortam var. İşler kötü gittiğinde insanlar sizi dibe çekmeye çalışabiliyor. Samandıra'da her şey gayet iyi, Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Samandıra'da hiçbir sorun yok! Kulüp imkan verirse gelip bakın ve tesis içindeki mükemmel ortamı görün. Maç kampları mükemmel, turnuvalarımız var. Dört senedir Samandıra'dayım, altını çizerek söylüyorum... Çok mutluyuz."

"TALISCA'YA DEĞİL, HAKEME TEPKİ OLDU"



"Tepkiler son haftalardaki kötü sonuçlardan dolayı oluyor. Taraftarları anlıyorum, beklenti var. Son maçtaki Talisca'ya tepki bizi üzdü. Orada Talisca'ya da değil de hakeme tepki oldu diye düşünmek istiyorum. Golden sonra güzel birliktelik oldu."

"HOCAMIZ FENERBAHÇE'YE UYGUN"

"Hocanın inanılmaz pozitif yönü var. Yabancı dili çok iyi, 4-5 dil biliyor. Maçtan sonra sahada toplantı yaptık, çok güzel şeyler söyledi. Birlik ve beraberliğimizi söylemesi, bize öz güven aşıladı. Saha içinde yapması, diğer insanlara da bir mesajdı. Tabii kendisi daha iyi bilir ve anlatır. Oynatmak istediği oyun Fenerbahçe'ye uygun. Son maçta gördünüz, son ana kadar hücum oynadık. Ligin ikinci haftasında "Fenerbahçe evinde baskılı ve hücum oynar" dedim. Aynı görüşteyim. Hoca, herkes ile yakından ilgileniyor. Hocalık dışında ağabeylik de yapıyor. Maçtan sonra gördünüz."