İsmail Yüksek'ten maç sonunda itiraf: "Sevgilim söylemişti"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.



Sarı-lacivertliler, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran'ın golleriyle galibiyete uzandı.



Konuk ekibin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Yüksek'in sözleri:



"SEVGİLİM SÖYLEMİŞTİ"



"Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız."

