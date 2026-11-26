Fenerbahçe orta sahasında Kante ile birlikte çok iyi bir oyun çıkaran İsmail Yüksek mücadelenin ardından şunları söyledi:

"Sözlerime taraftarımızla başlamak istiyorum. Kolay değil gerçekten, dünyanın başka bir yerinde başka bir kulübünde böyle bir şey çok göremezsiniz. Hepsi muhteşemdi, son dakikaya kadar inanılmaz destek verdiler. Bugün bize inanılmaz güç verdiler. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

"TAKIM GALİBİYETİ HAK ETTİ"

Takım ilk dakikadan son dakikaya kadar aynı taraftar gibi mükemmel bir mücadele verdi. Galibiyeti hak ettik. Maçı çok daha önce koparabilirdik. Ama karşımızda da çok iyi bir takım. Shakhtar çok zor şartlar altında ligini sürdüren iyi bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk ama Liverpool galibiyetinden sonra buna ihtiyacımız vardı. Bu sonuç bizi inşallah çok iyi yerlere getirir.

Kendimle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Teknik ekibin görüşü daha değerli. Bu formanın hakkını, değerini vermek istiyorum."