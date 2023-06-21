İspanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon Barcelona | Sertaç Şanlı şampiyonluk yaşayan 3. Türk oldu

İspanya 1. Basketbol Ligi’nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona oldu.
Play-off final serisinde karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid’e karşı 3-0’lık üstünlük kuran Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.
Diğer yandan Barcelona'da forma giyen Sertaç Şanlı, Ersan İlyasova (Barcelona ile 2008-2009) ve Kerem Tunçeri'nin (Real Madrid ile 2006-2007) ardından İspanya liginde şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu oldu.
Real Madrid maçında 10 dakika 18 saniye süre alan Şanlı, 6 sayı kaydetti.
31 yaşındaki Türk basketbolcunun Barcelona ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.
Sertaç, Real Madrid'e karşı deplasmanda 93-82 galip gelerek final serisinde 3-0'lık üstünlükle elde ettiği şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok iyi oynadık, çok iyi savaştık, çok iyi karakter gösterdik, sonuna kadar hak ettik." dedi.
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