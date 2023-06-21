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İspanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon Barcelona | Sertaç Şanlı şampiyonluk yaşayan 3. Türk oldu

İspanya 1. Basketbol Ligi’nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona oldu. Barcelona'da forma giyen Sertaç Şanlı, Ersan İlyasova ve Kerem Tunçeri'nin ardından İspanya'da şampiyonluk yaşayan 3. Türk oldu. Şanlı maç sonu "Sonuna kadar hak ettik." dedi.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon Barcelona | Sertaç Şanlı şampiyonluk yaşayan 3. Türk oldu
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İspanya 1. Basketbol Ligi’nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Play-off final serisinde karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid’e karşı 3-0’lık üstünlük kuran Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.

Diğer yandan Barcelona'da forma giyen Sertaç Şanlı, Ersan İlyasova (Barcelona ile 2008-2009) ve Kerem Tunçeri'nin (Real Madrid ile 2006-2007) ardından İspanya liginde şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu oldu.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon Barcelona | Sertaç Şanlı şampiyonluk yaşayan 3. Türk oldu - 1

Real Madrid maçında 10 dakika 18 saniye süre alan Şanlı, 6 sayı kaydetti.

31 yaşındaki Türk basketbolcunun Barcelona ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.

Sertaç, Real Madrid'e karşı deplasmanda 93-82 galip gelerek final serisinde 3-0'lık üstünlükle elde ettiği şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok iyi oynadık, çok iyi savaştık, çok iyi karakter gösterdik, sonuna kadar hak ettik." dedi.

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