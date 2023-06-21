İspanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon Barcelona | Sertaç Şanlı şampiyonluk yaşayan 3. Türk oldu

Real Madrid maçında 10 dakika 18 saniye süre alan Şanlı, 6 sayı kaydetti.

31 yaşındaki Türk basketbolcunun Barcelona ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.



Sertaç, Real Madrid'e karşı deplasmanda 93-82 galip gelerek final serisinde 3-0'lık üstünlükle elde ettiği şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok iyi oynadık, çok iyi savaştık, çok iyi karakter gösterdik, sonuna kadar hak ettik." dedi.