İspanya, Arjantin'i yıktı ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
19.07.2026 18:00
Son Güncelleme: 20.07.2026 01:37
Ferran Torres'in gol sevinci ve Messi'nin üzüntüsü.
İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Şampiyon, 106. dakikada gelen golle belli oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.
ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan dev maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.
İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle skoru 1-0 yaptı.
ŞAMPİYON İSPANYA
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
Arjantin, üst üste 2. kez Dünya Kupası şampiyonu olma fırsatını kaçırdı.
YAMAL VE CUBARSI TARİHE GEÇTİ
Lamine Yamal (19 yaş 6 gün) ve Pau Cubarsi (19 yaş 178 gün), Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan tarihteki en genç üçüncü ve dördüncü oyuncu oldu.
Turnuva tarihinde daha önce Brezilyalı efsane Pele 17 yaş 249 gün, İtalyan Giuseppe Bergomi ise 18 yaş 201 günlükken final mücadelesine ilk 11'de çıkmıştı.
MESSI VE YAMAL ARASINDA 20 YAŞ FARK
İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti.
Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı.
Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.
MESSI, 3 FİNAL OYNAYAN İKİNCİ FUTBOLCU OLDU
39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu.
Messi, gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.
8 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu bu turnuvada 10 gol atan Fransız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Toplam Dünya Kupası gol sayısında da Mbappe'nin 22, Messi'nin 21 golü bulunuyor.
2022'de Altın Ayakkabı ödülünü Mbappe kazanmıştı.
MESSI, FİNALDE FORMA GİYEN EN YAŞLI İSİM
39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.
Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.
Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.