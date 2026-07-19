NTV

İspanya, Arjantin'i yıktı ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

19.07.2026 18:00

Son Güncelleme: 20.07.2026 01:37

İspanya, Arjantin'i yıktı ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
NTV

Ferran Torres'in gol sevinci ve Messi'nin üzüntüsü.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Şampiyon, 106. dakikada gelen golle belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

 

ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan dev maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

 

İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle skoru 1-0 yaptı.

 

ŞAMPİYON İSPANYA

 

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

 

Arjantin, üst üste 2. kez Dünya Kupası şampiyonu olma fırsatını kaçırdı.

00:43
İLK GOL GELDİ
106. Dakika: İspanya 1-0 önde. Sağ kanattan gelişen atakta Lamine Yamal'ın ortasını Nico Williams indirdi. Ferran Torres'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
00:42
İKİNCİ UZATMA DEVRESİ
İspanya-Arjantin maçının ikinci uzatma devresi başladı.
Reuters
00:28
GOL İPTAL EDİLDİ
96. Dakika: İspanya attı ama iptal. Ceza sahasında yaşanan karambol sonrası boşa düşen topu tamamlayan Nico Williams'ın vuruşu filelerle buluştu. Hakem Vincic, golü iptal etti. VAR incelemesinin ardından da hakem Vincic'in kararı geçerli sayıldı ve müsabakanın faul atışıyla devam edilmesine hükmedildi.
Reuters
00:24
MARTINEZ DEVLEŞTİ
93. Dakika: İspanya gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortaya kafasıyla vuran Nico Williams'ın şutunu kaleci Martinez son anda çeldi.
Reuters
00:22
İLK UZATMA DEVRESİ BAŞLADI
Karşılaşmanın ilk uzatma yarısı başladı.
Reuters
00:16
UZATMALARA GİDİYORUZ
İspanya-Arjantin maçının 90 dakikası 0-0 bitti, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.
Reuters
00:10
KIRMIZI KART
90+3. Dakika: Arjantin 10 kişi. Enzo Fernandez, Cubarsi'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Reuters
23:56
İSPANYA DENEMEYE DEVAM EDİYOR
77. Dakika: Martinez bir kez daha kurtardı. Arjantin kalesine iyiden iyiye yüklenen İspanya'da savunma oyuncusu Cubarsi'nin ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Emiliano Martinez, güçlükle çeldi.
Reuters
23:37
ARJANTİN'İN ŞUTU YOK
Karşılaşmada 60 dakika geride kalırken Arjantin, henüz İspanya karşısında şut çekmedi.
Reuters
23:30
GERGİNLİK ARTTI
52. Dakika: Saha içi karıştı. İspanya'da Rodri, Paredes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu faul sonrası oyuncular arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem Vincic, Paredes'i sarı kartla cezalandırdı.
Reuters
23:23
28 DAKİKA SONRA İKİNCİ YARI BAŞLADI
Dünya Kupası finalinde devre arası 28 dakika sürdü ve ikinci devre başladı.
Reuters
22:55
İLK DEVRE BİTTİ
İspanya-Arjantin maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Reuters
22:45
OYARZABAL'A GEÇİT YOK
39. Dakika: İspanya etkili geldi. Orta alanda kapılan top sonrası ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunu yapan Oyarzabal'ın şutu kaleci Martinez'de kaldı.
Reuters
22:30
SU MOLASINA EŞİTLİKLE GİDİLDİ
Karşılaşmanın 24. dakikasında su molası verildi. Taraflar, mola öncesi eşitliği bozamadı. 28. dakikada oyun kaldığı yerden devam etti.
Reuters
22:10
NET GOL KAÇTI
5. Dakika: İlk tehlike İspanya'dan. Organize paslarla rakip kaleye yüklenen İspanyollarda Olmo'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Lamine Yamal'ın vuruşunu kaleci Martinez kurtardı.
Reuters
22:06
FİNAL BAŞLADI
İspanya-Arjantin maçında ilk düdük geldi.
Reuters
20:47
"SPEED"DEN KONSER
Kapanış töreninde ilk konseri içerik üreticisi IShowSpeed verdi.
Reuters
20:44
KAPANIŞ TÖRENİ BAŞLADI
2026 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni başladı.
Reuters
20:33
TRUMP: "MESSI KAYBEDER DEMEK ÇOK ZOR"
Donald Trump: "Final için tahminim... Messi kaybeder demek oldukça zor. İngiltere'ye karşı yaptığı mükemmel ortayı gördüm. Tamamen kusursuzdu."
Anadolu Ajansı
20:16
"BENCE İSPANYA ÇOK RAHAT YENECEK"
Ronaldo Nazario: "İspanya'nın bu turnuvada harika bir oyun gücü ve kontrolü var. Bence İspanya, Arjantin'i çok rahat yenecek ve kupayı kazanacak. Onlar için asıl büyük test yarı finaldeki Fransa maçıydı. O engeli geçtikten sonra finalde çok fazla zorlanacaklarını düşünmüyorum."
Reuters
20:08
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal. Arjantin: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo; Alvarez, Messi.
Reuters
19:45
HEYECAN ARTIYOR
İspanyol taraftarlar, başkent Madrid'de dev finali bekliyor.
Reuters
19:41
KROOS'TAN TAHMİN
Toni Kroos: "İspanya ilk golü atarsa Arjantin 3-4 gol yer."
Reuters
18:20
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Arjantin: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Alvarez, Messi.
Anadolu Ajansı
18:02
COŞKULU BEKLEYİŞ
Arjantinli taraftarlar, final saatini New Jersey sokaklarında coşkuyla bekliyor.
Reuters
17:58
YAMAL'DAN PAYLAŞIM
İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, maç öncesi paylaşım yaptı. 19 yaşındaki futbolcunun Instagram hikayesinde "Çocukluğum ve sokaklar için." notu yer aldı
Sosyal Medya

YAMAL VE CUBARSI TARİHE GEÇTİ

 

Lamine Yamal (19 yaş 6 gün) ve Pau Cubarsi (19 yaş 178 gün), Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan tarihteki en genç üçüncü ve dördüncü oyuncu oldu.

 

Turnuva tarihinde daha önce Brezilyalı efsane Pele 17 yaş 249 gün, İtalyan Giuseppe Bergomi ise 18 yaş 201 günlükken final mücadelesine ilk 11'de çıkmıştı.

 

MESSI VE YAMAL ARASINDA 20 YAŞ FARK

 

İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti.

 

Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı.

 

Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.

 

MESSI, 3 FİNAL OYNAYAN İKİNCİ FUTBOLCU OLDU

 

39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu.

 

Messi, gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

 

8 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu bu turnuvada 10 gol atan Fransız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

 

Toplam Dünya Kupası gol sayısında da Mbappe'nin 22, Messi'nin 21 golü bulunuyor.

 

2022'de Altın Ayakkabı ödülünü Mbappe kazanmıştı.

 

MESSI, FİNALDE FORMA GİYEN EN YAŞLI İSİM

 

39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

 

Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.

 

Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram