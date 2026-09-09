İspanya Bisiklet Turu'nda Brennan fırtınası sürüyor

2026 Vuelta a España’da ikinci dinlenme gününün ardından yarış, Cortegana ile La Rábida-Palos de la Frontera arasındaki 181,1 kilometrelik 16. etapla devam etti.

Genel klasman mücadelesinin sakin kalması beklenen günde sahne sprinterlerindi. Sonuç ise bu Vuelta’nın en büyük genç yıldızlarından biri haline gelen Matthew Brennan için bir başka zafer oldu.

Visma-Lease a Bike forması giyen Brennan, takım arkadaşı Wout van Aert’ın son metrelerde yaptığı mükemmel hazırlığın ardından Bryan Coquard ve Vito Braet’ı geçerek etabı kazandı. Böylece Britanyalı sporcu 2026 Vuelta’daki dördüncü etap galibiyetine ulaştı.

VAN AERT BRENNAN'I UÇURDU

Final bölümünde Visma-Lease a Bike bir kez daha yarışın kontrolünü eline aldı.

Son 600 metreye girilirken Van Aert ön tarafa çıkarak Brennan için uzun bir sprint treni oluşturdu. Britanyalı takım arkadaşının tekerinden ayrılmayan Brennan doğru anda atağını yaptı ve rakiplerine cevap verme fırsatı bırakmadı.

Bryan Coquard ikinci, Vito Braet üçüncü olurken Jordi Meeus dördüncü ve Magnus Cort beşinci sırada finiş gördü. Van Aert ise yaptığı büyük çalışmanın ardından altıncı oldu.

Brennan yarış sonrasında dört etap kazanmanın kendisi için inanılmaz olduğunu belirtirken, özellikle Van Aert’ın kaotik finalde kendisini mükemmel pozisyona taşıdığını vurguladı.

İLK GRAND TOUR'DA 4 ZAFER

Brennan’ın başarısını daha da dikkat çekici hale getiren nokta, bunun genç bisikletçinin ilk Grand Tour’u olması. 21 yaşındaki sporcu daha önce Vuelta’nın 2, 5 ve 11. etaplarını kazanmıştı. La Rábida’daki galibiyetle birlikte sayı dörde yükseldi.

Brennan ayrıca Fernando Gaviria’nın 2017 Giro d’Italia’sından bu yana çıktığı ilk Grand Tour’da dört etap kazanmayı başaran ilk bisikletçi oldu.

Visma-Lease a Bike’ın Vuelta’daki etap galibiyeti sayısı da altıya yükseldi. Brennan’ın dört zaferine Wout van Aert’ın iki galibiyeti eşlik ediyor.

SICAK SPORCULARI KAVURDU

Günün erken bölümünde Valentin Madouas, Jasha Sütterlin, Kevin Vermaerke, Simon Dalby ve Roland Thalmann’dan oluşan beş kişilik bir kaçış grubu oluştu. Kaçışın avantajı yaklaşık 2 dakika 45 saniyeye kadar çıktı ancak sprinter takımları gruba hiçbir zaman fazla alan tanımadı.

Sıcaklığın bazı bölümlerde 36 dereceyi bulduğu etapta Visma ve Cofidis pelotonun temposunu yüksek tuttu. Kaçış grubu finişe yaklaşık 25 kilometre kala yakalandı.

Palos de la Frontera yakınlarındaki dar yollarda bir kaza da yaşandı. Ivo Oliveira ve Tobias Halland Johannessen kazaya karışan isimler arasındaydı. Pelotonda kısa süreli bölünmeler oluşsa da genel klasman adayları açısından zaman kaybı yaşanmadı.

ENRIC MAS İÇİN SORUN YOK

Genel klasman lideri Enric Mas, Movistar takım arkadaşlarının korumasında ana grupla birlikte finişe geldi. Felix Gall, Primož Roglič ve Richard Carapaz gibi kırmızı mayo rakipleri de aynı grubun içinde kaldığı için genel klasmanın üst sıralarında farklar değişmedi.

Mas böylece yarışın kritik son günlerine 2 dakika 6 saniyelik avantajla giriyor.

İspanyol bisikletçinin en yakın takipçisi Felix Gall. Dört kez Vuelta şampiyonu Primož Roglič ise Gall’ın yalnızca dört saniye arkasında ve Mas’ın 2 dakika 10 saniye gerisinde üçüncü sırada.

ASIL SAVAŞ YAKLAŞIYOR

Çarşamba günü Dos Hermanas ile Sevilla arasında koşulacak 185 kilometrelik 17. etap yine sprinterlere uygun bir profil sunuyor. Ancak genel klasman için büyük hesaplaşma bundan sonra başlayacak.

10 Eylül Perşembe günü El Puerto de Santa María ile Jerez de la Frontera arasında yaklaşık 32 kilometrelik bireysel zamana karşı etabı koşulacak. Zamana karşı yeteneğiyle bilinen Roglič’in Mas karşısındaki farkı ciddi biçimde azaltma fırsatı burada olacak. Ardından Peñas Blancas ve Collado del Alguacil’de sona erecek iki ağır dağ etabı Vuelta’nın şampiyonunu belirleyecek.

Pogacar’ın sekizinci etapta geçirdiği ağır kazayla yarıştan çekilmesinin ardından açılan genel klasman mücadelesinde artık Mas, Gall ve Roglič için hata payı giderek azalıyor.

Vuelta 2026 – 16. etap sonuçları

Matthew Brennan – Visma-Lease a Bike – 3:56:33

Bryan Coquard – Cofidis – aynı zaman

Vito Braet – Lotto Intermarché – aynı zaman

Jordi Meeus – Red Bull-Bora-hansgrohe – aynı zaman

Magnus Cort – Uno-X Mobility – aynı zaman

Wout van Aert – Visma-Lease a Bike – aynı zaman

Hugo Hofstetter – NSN Cycling Team – aynı zaman

Vincenzo Albanese – EF Education-EasyPost – aynı zaman

Alberto Dainese – Soudal Quick-Step – aynı zaman

César Macías – Burgos Burpellet BH – aynı zaman

Vuelta 2026 genel klasman

Etap sonrasında genel klasmanın ilk 10 sırası şöyle: