İspanya Bisiklet Turu'nda günün kazananı Küng oldu. Mas avantajını korudu

İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta 2026) bisikletseverlerin sonucunu merakla beklediği 32.1 km'lik 18. etap bireysel zamana karşı (ITT) yarışı, Tudor Pro Cycling takımının İsviçreli yıldızı Stefan Küng'ün zaferiyle sonuçlandı.

Ancak yarış içinde yarış olarak gösterilen Kırmızı Mayo mücadelesinin kazananı genel klasman lideri Enric Mas oldu. El Puerto de Santa María ile Jerez de la Frontera arasındaki 32.1 kilometrelik düz parkurda adeta rüzgarla yarışan Küng, genç İskoç yetenek Callum Thornley'i sadece 2.27 saniye farkla geride bırakarak etabın kazananı oldu.

Günün asıl büyük savaşı ise genel klasman favorileri arasında yaşandı. Zamana karşı etaplarında zayıf olmasıyla bilinen kırmızı mayo sahibi Enric Mas (Movistar), en yakın rakiplerinin gerçekleştirdiği müthiş ataklara karşı kariyerinin en epik direnişlerinden birini sergiledi ve liderlik koltuğunu korumayı başardı.

ROGLIC HIZLI BAŞLADI, ÇABUK YORULDU

Etap öncesinde, dört Vuelta şampiyonluğu bulunan Primoz Roglic'in Mas ile arasındaki 2 dakika 10 saniyelik farkı 1 veya 1.5 dakika bandına çekeceği, hatta liderliği bile ELE geçireceği tahmin ediliyordu. Roglic de yolda harika bir tempo yakalayıp ciddi bir zaman kazansa da yorulunca devamını getiremedi. Roglic ile arasındaki fark sadece 39 saniye inen İspanyol lider Mas etabın ikinci yarısında inanılmaz bir güçle vites artırarak hasarı minimumda tuttu ve kırmızı mayonun kendisinde kalmasını sağladı.

Zamana karşı etabında en çok kayıp yaşayan isimlerden biri, podyumun ikinci basamağındaki yerini alan Félix Gall oldu. Gall'un zaman kaybetmesiyle birlikte Roglič, genel klasmanda ikinciliğe yükselerek gözünü tamamen son 3 yarışa dikti. Ancak kalan 3 yarışın ikisi dağ etabı ve bu da Mas'ın uzmanlık alanı.

KLASMAN MAYOLARININ SAHİPLERİ DEĞİŞMEDİ